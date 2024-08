Incêndios em Mato Grosso: Bombeiros em Ação para Combater Chamas

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso extinguiu três incêndios florestais no Estado neste final de semana. Outros 19 incêndios são combatidos neste domingo (04.08) com 129 homens em campo, com apoio de com apoio de três aviões, um helicóptero, 49 viaturas entre caminhões-pipa e caminhonetes, nove máquinas e três embarcações.

