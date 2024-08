Incêndios em Mato Grosso: Bombeiros em Ação para Combater Chamas

Momento MT |Do R7

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso extinguiu o incêndio florestal no Coxipó do Ouro, em Cuiabá. Outros 18 incêndios são combatidos nesta quinta-feira (08.08) com 109 homens, três aviões, 28 viaturas entre caminhões-pipa e caminhonetes, nove máquinas para a construção de aceiros e um barco.

