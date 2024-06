Incêndios no Pantanal: desastre ambiental persiste mesmo após proibição do manejo do fogo Os incêndios no Pantanal consumiram mais de 61 mil hectares do bioma nos últimos quatro dias, informou o Laboratório de Aplicações...

Momento MT|Do R7 28/06/2024 - 17h14 (Atualizado em 28/06/2024 - 17h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share