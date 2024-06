Incidente policial: Câmera de vigilância detecta motocicleta furtada há 4 anos

Uma motocicleta Honda 125, modelo Fan, furtada há quatro anos, em março de 2020, no município de Poxoréu, foi detectada por uma câmera OCR do Vigia Mais MT e recuperada nesta quarta-feira (26.06), no município de Nova Mutum, por uma equipe da unidade especializada de Cavalaria.

