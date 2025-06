Indea concede Selo Arte a queijaria de Livramento e o registro no SIAPP a mais duas agroindústrias Três agroindústrias de Mato Grosso conquistaram a liberação para ampliar novos mercados. Durante a abertura do ‘Fórum das Cadeias De...

Três agroindústrias de Mato Grosso conquistaram a liberação para ampliar novos mercados. Durante a abertura do ‘Fórum das Cadeias De Valor da Agricultura Familiar e Turismo Rural’, na manhã desta quinta-feira (05.6), no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá, a presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea), Emanuele de Almeida, entregou quatro certificados de ‘Selo Arte’ para a empresa Quinta da Cartucheira, uma agroindústria de queijos de Nossa Senhora do Livramento, que agora passa a ter a liberação para comercializar quatro dos seus produtos em todo o País.

