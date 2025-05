Índice de homicídios dolosos reduz 30% em Mato Grosso com Programa Tolerância Zero O índice de homicídios dolosos reduziu 30% em Mato Grosso nos primeiros seis meses da Operação Tolerância Zero contra as facções criminosas...

Momento MT|Do R7 27/05/2025 - 11h57 (Atualizado em 27/05/2025 - 11h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share