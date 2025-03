Influenciadora ganha helicóptero adesivado de presente do marido bilionário: ‘Te amo’ A influenciadora Franciny Ehlke, de 25 anos, ganhou nada menos que um helicóptero de presente do marido bilionário, o empresário Tony...

A influenciadora Franciny Ehlke, de 25 anos, ganhou nada menos que um helicóptero de presente do marido bilionário, o empresário Tony Maleh, de 36 anos. A novidade foi dividida com os fãs de Francine em seu perfil do Instagram, na noite desta quinta-feira (20), com fotos e vídeos dela com o amado e, claro, com a aeronave.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra todos os detalhes dessa história incrível!

Leia Mais em Momento MT: