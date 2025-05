Momento MT |Do R7

Infraestrutura portuária emperra exportações do café brasileiro Mesmo fora do pico da safra, o Brasil deixou de embarcar mais de 737 mil sacas de café em abril deste ano por conta de entraves logísticos...

Mesmo fora do pico da safra, o Brasil deixou de embarcar mais de 737 mil sacas de café em abril deste ano por conta de entraves logísticos, segundo levantamento do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé).

Para entender melhor como a infraestrutura portuária afeta as exportações do café brasileiro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: