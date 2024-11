Iniciativa no Amazonas busca autonomia na produção de potássio O Brasil enfrenta um grande desafio no setor agrícola: a dependência de potássio importado, com cerca de 95% do insumo vindo de países...

