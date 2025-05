Iniciativa promove oportunidades para mulheres vítimas de violência O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), por meio do Centro de Apoio Operacional sobre Estudos de Violência Doméstica... Momento MT|Do R7 30/05/2025 - 19h56 (Atualizado em 30/05/2025 - 19h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), por meio do Centro de Apoio Operacional sobre Estudos de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Gênero Feminino (CAOVD), e o Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso (MPT-MT), por intermédio da Coordenadoria de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho (Coordigualdade), deram mais um importante passo na implementação do Termo de Cooperação Técnica (TCT) nº 37/2024 – “Projeto Florir: semeando ações para o fim da violência contra a mulher”, firmado entre as duas instituições. Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode transformar vidas no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura de Cuiabá convoca 81 aprovados para unidades educacionais

Várzea Grande convoca população para pré-conferências municipais de Assistência Social

Prefeitura debate ações contra queimadas com estudantes e líderes comunitários