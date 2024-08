Iniciativas Inovadoras da Secretaria da Mulher de Cuiabá Transformam Vidas

A Secretaria da Mulher de Cuiabá, sob a liderança de Cely Almeida, tem desempenhado um papel fundamental no combate à violência contra as mulheres e no apoio às vítimas, com a implementação de programas pioneiros que têm impacto direto na vida de muitas famílias.

