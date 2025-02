Início das aulas na rede municipal de Sorriso é adiado para o dia 5 de fevereiro

Momento MT |Do R7

A Secretaria Municipal de Educação de Sorriso informa que o início das aulas foi adiado para o dia 5 de fevereiro. A mudança ocorreu devido à alteração na data do teste seletivo para contratação de profissionais, em razão do luto oficial pelo falecimento do presidente da Câmara de Vereadores, o professor Gerson Bicego.

