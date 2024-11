Início do projeto Bombeiros do Futuro em Juína O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, nesta quarta-feira (16.10), a aula inaugural da 2ª Edição do Projeto...

Momento MT|Do R7 17/10/2024 - 17h49 (Atualizado em 17/10/2024 - 17h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share