Inovação em Foco: Seplag Lança Programa de Aceleração de Startups Públicas

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) realiza, nesta terça-feira (30.07), uma palestra sobre inovação e intraempreendedorismo. O evento representa a apresentação oficial do programa Acelera Gov MT e vai acontecer no Salão Nobre Clóves Vettorato, no Palácio Paiaguás, a partir das 8 horas.

