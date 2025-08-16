Inovações em trigo e soja podem aumentar a produtividade Novas tecnologias e variedades de cultivares estão abrindo oportunidades para a ampliação do cultivo de trigo e soja no Rio Grande... Momento MT|Do R7 16/08/2025 - 10h58 (Atualizado em 16/08/2025 - 10h58 ) twitter

Novas tecnologias e variedades de cultivares estão abrindo oportunidades para a ampliação do cultivo de trigo e soja no Rio Grande do Sul, de acordo com dados apresentados durante encontros recentes promovidos pela Embrapa e pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Esta semana, pesquisadores e representantes do setor discutiram safra, manejo, crédito rural e tendências de mercado na Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo (290 km da capital, Porto Alegre). Ao todo, 135 trabalhos científicos foram aprovados para apresentação, abordando desde o desenvolvimento de novas variedades até estratégias de gestão para aumentar a produtividade e a competitividade.Os estudos, compilados e avaliados ao longo de 2024 e 2025, analisam novas variedades, manejo integrado de pragas, resistência a doenças e tecnologias de cultivo que permitem aumentar a produtividade e reduzir riscos climáticos. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra como essas inovações podem impactar o agronegócio! Leia Mais em Momento MT: Prefeitura oferece serviço funeral gratuito para famílias em situação de vulnerabilidade em Várzea Grande

