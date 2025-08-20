Inpa reforça contribuição da ciência da Amazônia com soluções para crise climática Em Manaus, cientistas da Amazônia reforçaram o papel central da Ciência, tecnologia e inovação da região na produção de soluções para...

Em Manaus, cientistas da Amazônia reforçaram o papel central da Ciência, tecnologia e inovação da região na produção de soluções para o enfrentamento à crise climática com justiça socioambiental. O evento pré-COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas no Brasil) consolidou um documento com a síntese de contribuições de mais de 60 instituições, incluindo a participação ativa do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTI), e que será entregue nesta quarta-feira (20) ao presidente da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago.

