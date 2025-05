InPacto Lucas apresenta projetos de inovação para serem executados a partir deste semestre Com a meta de tornar Lucas do Rio Verde uma referência nacional e internacional em Economia Verde nos próximos 10 anos, o “InPacto...

Com a meta de tornar Lucas do Rio Verde uma referência nacional e internacional em Economia Verde nos próximos 10 anos, o “InPacto Lucas” deu mais um passo importante nesta quarta-feira (14). O encontro da Mesa do Pacto pela Inovação reuniu cerca de 120 participantes na sede do Sicredi Ouro Verde para apresentar os avanços e deliberar sobre os rumos dos projetos de inovação que estão sendo desenvolvidos no município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre inovação em Lucas do Rio Verde!

Leia Mais em Momento MT: