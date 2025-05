InPacto Lucas avança e projeta município como referência nacional e internacional em economia verde nos próximos 10 anos Com a meta de tornar Lucas do Rio Verde uma referência nacional e internacional em Economia Verde nos próximos 10 anos, o “InPacto... Momento MT|Do R7 15/05/2025 - 18h27 (Atualizado em 15/05/2025 - 18h27 ) twitter

Com a meta de tornar Lucas do Rio Verde uma referência nacional e internacional em Economia Verde nos próximos 10 anos, o “InPacto Lucas” deu mais um passo importante nesta quarta-feira (14). O encontro da Mesa do Pacto pela Inovação reuniu cerca de 120 participantes na sede do Sicredi Ouro Verde para apresentar os avanços e deliberar sobre os rumos dos projetos de inovação que estão sendo desenvolvidos no município.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre como Lucas do Rio Verde está se tornando um exemplo em economia verde!

