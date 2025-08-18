Inscreva-se para seminário internacional Independencia judicial y separación de poderes A Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT) promoverá, nos dias 27 e 28 de agosto, o Seminário Internacional Independencia...

A Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT) promoverá, nos dias 27 e 28 de agosto, o Seminário Internacional Independencia judicial y separación de poderes: estudio de diversos casos del panorama europeu e latino-americano. O evento, voltado a magistrados(as), servidores(as) e jurisdicionados(as) convidados(as), será realizado presencialmente na sala Pequizeiro, na sede da Escola, das 14h às 19h (dia 27) e das 8h às 13h (dia 28), com carga horária de 10 horas/aula.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes deste importante seminário!

Leia Mais em Momento MT: