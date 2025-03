Inscrições abertas para a 4ª Corrida Estadual de Combate ao Trabalho Escravo em Cuiabá As inscrições para a 4ª Corrida Estadual de Combate ao Trabalho Escravo já estão abertas. O evento, que conta com o apoio da Secretaria... Momento MT|Do R7 19/03/2025 - 20h26 (Atualizado em 19/03/2025 - 20h26 ) twitter

As inscrições para a 4ª Corrida Estadual de Combate ao Trabalho Escravo já estão abertas. O evento, que conta com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), acontecerá no dia 8 de junho no Parque Tia Nair, em Cuiabá.

