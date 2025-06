Inscrições abertas para a Banda Oficial do Cantarte 2025 A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, lançou nesta sexta-feira (13) o edital de seleção...

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, lançou nesta sexta-feira (13) o edital de seleção para a Banda Oficial do Cantarte 2025. O objetivo é escolher um grupo de músicos do município para acompanhar os candidatos inscritos na 4ª edição do Concurso de Canto, durante as apresentações da semifinal e final.

