Inscrições abertas para Meia Maratona em Lucas do Rio Verde

As inscrições para a Meia Maratona “O Semeador” foram abertas nesta segunda-feira (28). A prova contará com três distâncias, sendo 7 quilômetros, 14 quilômetros e 21 quilômetros, no perímetro urbano da cidade. O evento é um tributo à força e à esperança do povo luverdense.

