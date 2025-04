Momento MT |Do R7

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer está com inscrições abertas para o CELEBRADANÇA, evento que será aberto ao público e vai acontecer no dia 29 de abril, às 16h, na praça central do Rondon Plazza Shopping, em comemoração ao Dia Internacional da Dança.

