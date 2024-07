Inscrições abertas para o Festival de Teatro Luiz Carlos Ribeiro

As inscrições para a 2ª edição do Festival de Teatro Luiz Carlos Ribeiro estão abertas até a próxima segunda-feira (08.07). Artistas, coletivos, companhias e outras instituições teatrais podem se inscrever gratuitamente para se apresentar no evento, que acontecerá de 15 a 18 de agosto de 2024, no Cine Teatro Cuiabá.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.