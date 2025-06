Inscrições do Enem 2025 são prorrogadas para sexta-feira (13) Estudantes da Rede Estadual ganharam mais uma semana de prazo para a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. O prazo... Momento MT|Do R7 09/06/2025 - 12h37 (Atualizado em 09/06/2025 - 12h37 ) twitter

Estudantes da Rede Estadual ganharam mais uma semana de prazo para a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. O prazo foi prorrogado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) até esta sexta-feira (13.6). Podem se inscrever, de forma gratuita, alunos que estão concluindo o Ensino Médio na modalidade regular ou Educação de Jovens e Adultos. Os demais perfis devem pagar uma taxa de inscrição de R$ 85. As datas de aplicação das provas continuam as mesmas: 9 e 16 de novembro. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre o Enem 2025! Leia Mais em Momento MT: CPI das Bets analisa relatório final nesta terça-feira

