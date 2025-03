Inscrições do seletivo para contratação de técnicos de enfermagem e enfermeiros encerram nesta sexta-feira (21) Termina nesta sexta-feira (21.3) o prazo para as inscrições no processo seletivo do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT...

Termina nesta sexta-feira (21.3) o prazo para as inscrições no processo seletivo do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) para bombeiros temporários da área de saúde, com perfis de técnicos de enfermagem e enfermeiros. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site seletivo.seplag.mt.gov.br.

