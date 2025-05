Inscrições do seletivo para o 7º Curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais encerram nesta sexta-feira (9)

Momento MT |Do R7

Termina nesta sexta-feira (9.5) o prazo de inscrições para o 7º Curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (7º CPCIF). O objetivo do curso é capacitar os combatentes para atuarem no enfrentamento dos incêndios florestais e queimadas ilegais em Mato Grosso. Os militares interessados podem se inscrever através do link.

Não perca a oportunidade de se inscrever e se preparar para enfrentar os desafios do combate a incêndios florestais!

