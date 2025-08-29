Logo R7.com
Inscrições para 1.389 vagas na Educação de Cuiabá começam na segunda

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Prefeitura de Cuiabá abre na segunda-feira (1º) as inscrições para o processo seletivo da Secretaria Municipal de Educação (SME). São oferecidas 1.389 vagas divididas em funções de nível médio e superior para contratos temporários.

