Inscrições para 1.389 vagas na Educação de Cuiabá começam na segunda
A Prefeitura de Cuiabá abre na segunda-feira (1º) as inscrições para o processo seletivo da Secretaria Municipal de Educação (SME). São oferecidas 1.389 vagas divididas em funções de nível médio e superior para contratos temporários.
