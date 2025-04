Inscrições para 3ª edição do SuperChef da Educação 2025 começam nesta segunda-feira (28) As inscrições para a 3ª edição da competição do “SuperChef da Educação 2025 – Melhores receitas” começam nesta segunda-feira (28.4)....

As inscrições para a 3ª edição da competição do “SuperChef da Educação 2025 – Melhores receitas” começam nesta segunda-feira (28.4). Com premiação de até R$ 9 mil, o objetivo do evento é valorizar os profissionais da alimentação escolar e incentivar a criatividade no preparo das refeições dos estudantes.

