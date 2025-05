Inscrições para a 20ª edição do Fetran são prorrogadas até 06 de junho As inscrições para 20ª edição do Festival Estudantil Temático de Trânsito (Fetran) foram prorrogadas até o dia 06 de junho, em Mato...

As inscrições para 20ª edição do Festival Estudantil Temático de Trânsito (Fetran) foram prorrogadas até o dia 06 de junho, em Mato Grosso. As inscrições devem ser realizadas gratuitamente no site oficial do evento, AQUI. O festival é uma oportunidade para os estudantes desenvolverem habilidades artísticas e cidadãs, contribuindo para a formação de uma cultura de paz e responsabilidade no trânsito.

