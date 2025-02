Inscrições para a 9ª Corrida do Bope continuam abertas no segundo lote Continuam abertas as inscrições para a 9ª Corrida do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar. A prova acontece nos... Momento MT|Do R7 29/01/2025 - 19h27 (Atualizado em 29/01/2025 - 19h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Continuam abertas as inscrições para a 9ª Corrida do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar. A prova acontece nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2025, com trajetos de cinco e dez quilômetros, além da categoria infantil. As inscrições estão no segundo lote para o público geral, no valor R$ 150,00 para adultos. Para agentes da segurança pública, o valor da inscrição continua em R$ 130,00. Os competidores podem se inscrever por meio do site morro-mt.com.br. As inscrições para a categoria kids já se encerraram.

Saiba mais sobre essa emocionante corrida e como participar acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Sine Municipal tem 158 vagas disponíveis para babá, desenhista projetista de máquinas e outras

Polícia Civil resgata adolescente e localiza suspeito de estupro de vulnerável em Porto Alegre do Norte

Bombeiros resgatam cachorro-do-mato em empresa de produtos agrícola