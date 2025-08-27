Logo R7.com
Inscrições para a Meia Maratona “O Semeador” terminam nesta quinta (28)

Momento MT

Momento MT

Termina nesta quinta-feira (28), o período de inscrições para a Meia Maratona “O Semeador”. A competição é uma realização da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer e a empresa FS. A corrida ainda conta com o apoio do Sicredi Ouro Verde, Eletromóveis Martinello e Agrobaggio.

