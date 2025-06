Inscrições para a seleção da Banda Oficial do Cantarte 2025 foram prorrogadas até 29 de junho A Secretaria Municipal de Cultura de Lucas do Rio Verde informa que foi publicada, nesta quarta-feira (25), a Retificação 01 do Edital...

A Secretaria Municipal de Cultura de Lucas do Rio Verde informa que foi publicada, nesta quarta-feira (25), a Retificação 01 do Edital nº 005/2025, referente à seleção da Banda Oficial do Cantarte 2025. A retificação altera o cronograma das inscrições, em razão de uma instabilidade técnica no link de acesso ao formulário de inscrição. Diante disso, um novo prazo foi aberto, e os interessados podem se inscrever até o dia 29 de junho.

