Inscrições para capacitação em gestão de processos com ferramenta Bizagi Modeler encerram nesta quarta-feira (07) A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), por meio da Escola de Governo, está com inscrições abertas para o curso...

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), por meio da Escola de Governo, está com inscrições abertas para o curso de introdução à gestão por processos (BPM) e notação BPMN com uso do Bizagi Modeler. As vagas são exclusivas para servidores públicos do Poder Executivo estadual e as inscrições encerram nesta quarta-feira (07.5).

