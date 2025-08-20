Inscrições para Concurso Público da Prefeitura de Lucas do Rio Verde seguem até setembro As inscrições para o Concurso Público 001/2025 da Prefeitura de Lucas do Rio Verde estão abertas desde o dia 18 de agosto e seguem...

As inscrições para o Concurso Público 001/2025 da Prefeitura de Lucas do Rio Verde estão abertas desde o dia 18 de agosto e seguem até o dia 15 de setembro. As vagas são para diversas áreas de atuação, para cadastro reserva e contratação imediata do quadro efetivo de servidores públicos.

