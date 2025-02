Inscrições para Corrida Pela Preservação da Água abrirão no dia 30 de janeiro A partir de quinta-feira (30), estarão abertas as inscrições para a 14ª Corrida pela Preservação da Água. O evento esportivo em comemoração...

A partir de quinta-feira (30), estarão abertas as inscrições para a 14ª Corrida pela Preservação da Água. O evento esportivo em comemoração ao Dia Mundial da Água é uma realização do Serviço Autônomo de Água de esgoto – SAAE, em parceria com a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.

Não perca a chance de participar deste evento incrível!

