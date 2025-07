Inscrições para edital de retomada do Museu de Arte de Mato Grosso encerram na sexta-feira (11) As inscrições para o Edital Museu de Arte de Mato Grosso, que vai selecionar uma organização da sociedade civil (OSC) para gestão compartilhada...

As inscrições para o Edital Museu de Arte de Mato Grosso, que vai selecionar uma organização da sociedade civil (OSC) para gestão compartilhada do equipamento cultural, finalizam nesta sexta-feira (11.7). A seleção pública da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) conta com investimento de mais de R$ 10 milhões, sendo R$ 3,17 milhões da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e R$ 7,5 milhões de recursos próprios do Governo de Mato Grosso.

