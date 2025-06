Inscrições para edital do Governo de MT que vai financiar obras de recuperação do patrimônio histórico acabam dia 30 de junho O Governo de Mato Grosso investe R$ 3 milhões para financiar a execução de obras de recuperação de bens imóveis tombados no Estado,...

O Governo de Mato Grosso investe R$ 3 milhões para financiar a execução de obras de recuperação de bens imóveis tombados no Estado, por meio da 2ª edição do edital MT Preservar, que é promovido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). Com o objetivo de preservar o patrimônio histórico e cultural mato-grossense, a seleção pública vai contemplar 10 projetos com valores de até R$ 300 mil. As inscrições foram prorrogadas até o dia 30 de junho.

