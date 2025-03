Inscrições para maratona tecnológica no Pantanal se iniciam nesta quarta-feira (26) A partir desta quarta-feira (26.3), estão abertas as inscrições para participação no HackaMT- edição Pantanal, uma maratona tecnológica...

A partir desta quarta-feira (26.3), estão abertas as inscrições para participação no HackaMT- edição Pantanal, uma maratona tecnológica com a missão de desenvolver soluções inovadoras para o setor público. O evento, que conta com o apoio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), será realizado em Cáceres entre 11 e 13 de abril.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa maratona inovadora!

Leia Mais em Momento MT: