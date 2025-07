Inscrições para Mostra Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso são prorrogadas

As inscrições para a XVII Mostra Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso (MECTI) foram prorrogadas até o próximo dia 08 de agosto. A previsão inicial era de que as escolas estaduais da rede pública e privada poderiam submeter trabalhos até a sexta-feira passada (25.7). A MECTI é um evento promovido pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) e parceiros e será realizado entre 22 e 24 de outubro no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá.

