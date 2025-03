Inscrições para o 2º Encontro de Ouvidoria e Transparência estão abertas Estão abertas as inscrições para o 2º Encontro de Ouvidoria e Transparência do Poder Executivo Estadual, que ocorrerá no dia 2 de abril... Momento MT|Do R7 21/03/2025 - 11h06 (Atualizado em 21/03/2025 - 11h06 ) twitter

Estão abertas as inscrições para o 2º Encontro de Ouvidoria e Transparência do Poder Executivo Estadual, que ocorrerá no dia 2 de abril. Durante o evento, serão entregues os selos "Avaliação de Ouvidoria e Transparência MT". Com o objetivo de capacitar e promover a troca de experiências entre os participantes, o encontro contará com importantes palestrantes. Entre eles, Renato Morgado, Gerente de Programas da Transparência Internacional – Brasil, que abordará o tema "Transparência e Acesso à Informação: Pilares da Cidadania"; Arllon Viçoso, Diretor da Associação Brasileira de Ouvidores – ABO, que discutirá "Desenvolvimento e Potencialidades das Ouvidorias"; Maria Fernanda Cortes de Oliveira, Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos do Governo do Distrito Federal, que apresentará o case "Governança em Serviços no Governo do Distrito Federal, além da psicóloga empresarial, Cynthia Lemos.". Para mais informações e detalhes sobre o evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

