Inscrições para o 2º Encontro Estadual dos Grêmios Estudantis terminam no dia 15 de agosto A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) encerra, na sexta-feira (15.8), o período de inscrição para participação no 2º Encontro...

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) encerra, na sexta-feira (15.8), o período de inscrição para participação no 2º Encontro Estadual dos Grêmios Estudantis, que será realizado no dia 25 desse mês, no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá.

