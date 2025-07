Inscrições para o cursinho pré Enem professora Vilma Moreira começam nesta segunda-feira (21) Começam nesta segunda-feira (21) as inscrições para a edição 2025 do cursinho preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem...

Começam nesta segunda-feira (21) as inscrições para a edição 2025 do cursinho preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) professora Vilma Moreira. A inciativa, viabilizada por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Thiago Silva (MDB), terá seis polos nas cidades de Rondonópolis, Pedra Preta e Poxoréu.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT

