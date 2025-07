Inscrições para o curso superior de Tecnologia em Agrocomputação se encerram na próxima segunda-feira (7)

Momento MT |Do R7

A partir de uma iniciativa da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) está ofertando 50 vagas para o curso superior de Tecnologia em Agrocomputação, na modalidade Turma Fora de Sede. As inscrições para o processo seletivo se encerram na próxima segunda-feira, dia 7 de julho.

As inscrições para o processo seletivo se encerram na próxima segunda-feira, dia 7 de julho.

