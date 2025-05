Momento MT |Do R7

Inscrições para o Fetran 2025 estão abertas para estudantes da Rede Estadual de Ensino de MT As inscrições para 20ª edição do Festival Estudantil Temático de Trânsito (Fetran) vão até 25 de maio, em Mato Grosso. O evento é promovido...

As inscrições para 20ª edição do Festival Estudantil Temático de Trânsito (Fetran) vão até 25 de maio, em Mato Grosso. O evento é promovido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran). A iniciativa visa promover a educação para o trânsito por meio de atividades culturais e pedagógicas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre o Fetran 2025!

Leia Mais em Momento MT: