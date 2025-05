Inscrições para o Prêmio Educador Nota 10 seguem até 30 de maio As inscrições para o Prêmio Educador Nota 10 seguem até o dia 30 de maio. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site da...

As inscrições para o Prêmio Educador Nota 10 seguem até o dia 30 de maio. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site da premiação. Esta é a 27ª edição da maior e mais importante premiação da educação básica no Brasil.

