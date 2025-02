Momento MT |Do R7

Inscrições para o programa de residência técnica do Governo de MT terminam nesta quarta-feira (29) A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT) alerta para o prazo final das inscrições no programa de residência técnica...

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT) alerta para o prazo final das inscrições no programa de residência técnica do Governo de Mato Grosso. Os interessados têm até quarta-feira (29.1) para completarem a inscrição por meio do Sistema Estadual de Seleção (SiesMT>.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: