Inscrições para os Editais de Cultura de Sorriso se encerram nesta quarta-feira (30)

Momento MT |Do R7

A Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, lembra que o prazo para inscrição nos Editais 001/2025 e 002/2025 se encerra nesta quarta-feira, dia 30 de abril. As iniciativas somam R$ 190 mil em investimentos para fortalecer a cultura local, com recursos repassados pelo Ministério da Cultura, seguindo as diretrizes da Política Nacional de Cultura Viva e da Lei Aldir Blanc.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre como participar e aproveitar essa oportunidade!

Leia Mais em Momento MT: