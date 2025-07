Inscrições para praças e oficiais atuarem em escolas cívico-militares nos polos de Sinop encerram nesta quinta-feira (31)

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) encerra nesta quinta-feira (31.7), às 23:59h, as inscrições para praças e oficiais atuarem em escolas cívico-militares nos polos de Sinop. Já para os interessados nas vagas da região de Primavera do Leste, as inscrições se encerram às 23:59h do dia 3 de agosto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações!

Leia Mais em Momento MT: