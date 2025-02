Inscrições para programa do Governo de MT que vai impulsionar startups públicas encerram nesta segunda-feira (10)

Momento MT |Do R7

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT) informa que o prazo para inscrições no programa Acelera GovMT encerra segunda-feira (10.2). Até 30 projetos serão acelerados pelo Sistema Central de Inovação em Práticas Públicas (Sinova), com a colaboração do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-MT).

